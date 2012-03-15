Внесено зміни до закону про теплопостачання

Київ. 15 березня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до статті 22 Закону України “Про теплопостачання” (№9399).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 253 із 420 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено, що у разі якщо суб’єкту господарювання надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, такий суб’єкт стає правонаступником за борговими зобов’язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що виникли у суб`єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно (володів або користувався ним).

Також законом передбачено, що договори про постачання та транспортування енергоносіїв укладаються з правонаступниками реорганізованої теплопостачальної та/або теплогенеруючої організації виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання за попередній період.

Згідно з законом, учасник (засновник) теплопостачальної або теплогенеручої організації у разі прийняття рішення про її ліквідацію забезпечує погашення боргу такої організації перед постачальниками енергоносіїв.