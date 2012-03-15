До Львова на матч Данія-Німеччина приїде Кронпринц Данії

Львів. 15 березня. УНІАН. Львів під час Євро-2012 з приватним візитом може відвідати Кронпринц Данії Фредерік. Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі «Україна-2012» з посиланням на Посольство України в Данії.

Як зазначається у повідомленні, під час нещодавньої зустрічі з представниками Федерації футболу Данії було повідомлено, що згідно попередніми планами на 17 червня 2012 року заплановано візит Кронпринца Данії Фредеріка до України для відвідання Євро-2012. На цей день запланований матч збірної Данії проти збірної Німеччини на «Арені Львів». Члена Королівської родини супроводжуватиме генеральний директор датської компанії «Карлсберг» Йорген Буль Расмусен, а сам візит Кронпринца Фредеріка буде мати приватний характер.



„Під час Євро-2012 Харків планує відвідати Її Величність королева Нідерландів Беатрікс Вільгельміна Армгард. Підтримати національну збірну своєї країни Королева планує на трьох матчах збірної Нідерландів на ОСК «Металіст», які пройдуть 9, 13 і 17 червня. Планує приїхати до Харкова також канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка завжди відвідує всі матчі збірної своєї країни”, - йдеться у повідомленні.