Внесено зміни до законодавства щодо ОСББ

Київ. 15 березня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єднань співвласників багатоквартирного будинку» (№8474).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 із 418 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Земельного кодексу України. Ними передбачено, що земельні ділянки державної або комунальної власності, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, належні до них будівлі, споруди, а також прибудинкові території, надаються в користування юридичним особам, які здійснюють управління цими будинками.

Також в законі передбачено, що у разі утворення в багатоквартирному жилому будинку об’єднання співвласників багатоквартирного жилого будинку земельна ділянка, на якій розташовано багатоквартирний жилий будинок, належні до нього будівлі, споруди а також прибудинкова територія за клопотанням вищого органу управління об’єднання передаються безоплатно у власність або постійне користування цьому об`єднанню. Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначаються на підставі відповідної документації із землеустрою.

Також внесено зміни до Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”. Ними передбачено, що господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися як власними силами об’єднання (шляхом самозабезпечення), так і шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання. Також в законі зазначається, що майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є спільною власністю власників жилих та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку.

Відповідно до закону, об’єднання може бути створене лише власниками жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку (багатоквартирних будинків).

В законі визначено порядок передачі спільного майна багатоквартирного будинку в управління об’єднанню. Також визначено, яким чином здійснюється управління спільним майном багатоквартирного будинку.

Відповідно до закону, частка співвласника у загальному обсязі обов’язкових внесків та платежів на утримання і ремонт спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі жилих та нежилих приміщень, що перебувають у його власності.

Відповідно до закону, об’єднання ліквідується у разі: придбання однією особою всіх приміщень у багатоквартирному будинку; прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об’єднання; ухвалення судом рішення про ліквідацію об’єднання.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім ряду норм, які набирають чинності з 1 січня 2013 року. Кабінет міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом має подати на розгляд Верховної Ради України проект закону, що визначатиме правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об`єднань інвесторів жилих та нежилих приміщень не введених в експлуатацію багатоквартирних будинків для захисту їхніх прав, свобод та законних інтересів.