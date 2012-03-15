Міліція затримала екс-начальника облуправління земельних ресурсів
Лавейкіна затримала опергрупа в Києві
Львів. 15 березня. УНІАН. Сьогодні у Києві правоохоронці затримали екс-начальника Львівського обласного управління земельних ресурсів Михайла Лавейкіна, який перебував у розшуку.
Як повідомило УНІАН компетентне джерело в МВС України, затримання екс-посадовця у Києві провела група львівських оперативників УДСБЕЗ.
„Лавейкіна затримали сьогодні близько 19.00. Його везуть до Львова, де суд визначить міру запобіжного заходу”, - зазначило джерело.
Нагадаємо, що колишній начальник Львівського обласного управління земельних ресурсів разом із іншими особами (загалом близько 20 осіб) проходять у кримінальній справі за ст. 264 ч. 2 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Львівська міліція провела низку обшуків у приватних квартирах та офісах осіб, яких підозрюють у реалізації масштабних земельних афер. Осіб пов’язують з колишнім начальником обласного управління земельних ресурсів Михайлом Лавейкіним.
Свого часу земельні афери у Львові брала під свій контроль Рада національної безпеки та оборони.