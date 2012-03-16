У львівських автобусах заборонили російську попсу
Програма облради
Львів. 16 березня. УНІАН. Львівська облрада затвердила Програму розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян України на території Львівської області на 2012 – 2014 роки. Одним з пунктів цього проекту рішення є заборона включати російськомовну музику у громадському транспорті. За відповідне рішення проголосувало 65 депутатів.
Як зазначає Львівський портал, реалізація Програми забезпечить поширення функцій та сфер вживання державної мови, поширення української культури в усіх її проявах, формування цілісного національного інформаційно-культурного простору.
Заходи Програми передбачають:
- збагачення духовного потенціалу підростаючого покоління шляхом створення україномовного продукту в місцевому телепросторі;
- придбання й популяризацію матеріалів з культури мовлення, маловідомих сторінок української історії;
– створення електронної бібліотеки української літератури;
– підтримку театральних постановок за творами українських драматургів;
– проведення фестивалю нової української пісні;
– виявлення та підтримку молодих талантів шляхом проведення мистецьких заходів;
– популяризацію сучасного українського мистецтва через організацію виставок;
– популяризацію українського мистецького продукту шляхом підтримки гастрольних поїздок.