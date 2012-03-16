У львівських автобусах заборонили російську попсу

Львів. 16 березня. УНІАН. Львівська облрада затвердила Програму розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян України на території Львівської області на 2012 – 2014 роки. Одним з пунктів цього проекту рішення є заборона включати російськомовну музику у громадському транспорті. За відповідне рішення проголосувало 65 депутатів.

Як зазначає Львівський портал, реалізація Програми забезпечить поширення функцій та сфер вживання державної мови, поширення української культури в усіх її проявах, формування цілісного національного інформаційно-культурного простору.

Заходи Програми передбачають:

- збагачення духовного потенціалу підростаючого покоління шляхом створення україномовного продукту в місцевому телепросторі;

- придбання й популяризацію матеріалів з культури мовлення, маловідомих сторінок української історії;

– створення електронної бібліотеки української літератури;

– підтримку театральних постановок за творами українських драматургів;

– проведення фестивалю нової української пісні;

– виявлення та підтримку молодих талантів шляхом проведення мистецьких заходів;

– популяризацію сучасного українського мистецтва через організацію виставок;

– популяризацію українського мистецького продукту шляхом підтримки гастрольних поїздок.