У Львові студенти вчать таксистів розмовляти англійською

Львів. 19 березня. УНІАН. У Львові, в рамках підготовки міста до Євро-2012, студенти-волонтери факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка вчать таксистів розмовляти англійською мовою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, заняття з англійської мови для таксистів проводяться двічі на тиждень щопонеділка та щосереди у Львівській міській раді. Проводять заняття волонтери - студенти факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка. Заняття відвідують близько 30 осіб - диспетчери та водії 5 фірм таксі.

