На Львівщині потонув рибалка

10:53, 19 березня 2012
Львів
1 0

Двоє рибалок провалилися під лід, одного  було врятовано

Львів. 19 березня. УНІАН. На Львівщині під час риболовлі двоє рибалок провалилися під лід. Одного з чоловіків вдалося врятувати, інший загинув.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області,  16 березня у м. Новий Розділ на озері Глибоке провалився під лід 55-річний рибалка, тіло якого рятувальники знайшли наступного дня  і підняли на поверхню.
Ще одного рибалку, 56-річного чоловіка, який  16 березня також під час ловлі риби провалився під лід, було врятовано.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter