На Львівщині потонув рибалка

Львів. 19 березня. УНІАН. На Львівщині під час риболовлі двоє рибалок провалилися під лід. Одного з чоловіків вдалося врятувати, інший загинув.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 16 березня у м. Новий Розділ на озері Глибоке провалився під лід 55-річний рибалка, тіло якого рятувальники знайшли наступного дня і підняли на поверхню.

Ще одного рибалку, 56-річного чоловіка, який 16 березня також під час ловлі риби провалився під лід, було врятовано.