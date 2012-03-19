Лавейкіна звільнять на підписку про невиїзд – джерело

Львів. 19 березня. УНІАН. Екс-начальника Львівського обласного управління земельних ресурсів Михайла Лавейкіна, якому Шевченківський районний суд міста Львова 16 березня продовжив до 10 діб утримання під вартою, може бути звільнений на підписку про невиїзд.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

„У тому, щоб звільнити Михайла Лавейкіна є певна зацікавленість у деяких посадовців обласної влади та деяких працівників Главку обласної міліції”, - заявило джерело.

Михайло Лавейкін, якого 15 березня було затримано працівниками львівської міліції у Києві і доставлено до Львова, на даний час він перебуває в ІТТ Львівського міського управління міліції. 16 березня суд ухвалив рішення про продовження до 10 діб його утримання під вартою. М.Лавейкін перебував у розшуку за ухиляння від слідства.

Колишній начальник Львівського обласного управління земельних ресурсів проходить у кримінальній справі за ст. 191 ч. 5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Як повідомляв УНІАН, колишній начальник Львівського обласного управління земельних ресурсів разом із іншими особами (загалом близько 20 осіб) проходять у кримінальній справі.

Львівська міліція провела низку обшуків у приватних квартирах та офісах осіб, яких підозрюють у реалізації масштабних земельних афер. Осіб пов’язують з колишнім начальником обласного управління земельних ресурсів Михайлом Лавейкіним.

Свого часу земельні афери у Львові брала під свій контроль Рада національної безпеки та оборони.