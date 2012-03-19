На Львівщині викрито розкрадання коштів виділених на Євро-2012

Львів. 19 березня. УНІАН. На Львівщині викрито службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю причетних до розкрадання бюджетних коштів виділених у відповідності до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи-2012 з футболу.

Як повідомили УНІАН у Державній службі боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області, у процесі використання коштів в сумі 7 мільйонів гривень, виділених у відповідності до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи-2012 з футболу, призначених на проведення реконструкції стадіону “Галичина” у місті Дрогобичі під спортивно-тренувальний комплекс, викрито службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які внесли до актів виконаних робіт фіктивні відомості щодо вартості фактично виконаних робіт внаслідок чого з Держбюджету безпідставно виплачені кошти в сумі майже 170 тисяч гривень.

Як зазначається у повідомленні, зазначеним товариством проводились роботи з виконання ремонтних робіт системи дренажу, водовідведення з поля, каналізації та системи зовнішнього водопостачання і поливу.

За фактом розкрадання бюджетних коштів порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 КК України.