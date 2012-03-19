Львів. 19 березня. УНІАН. На Львівщині інспектор Львівської митниці попався на хабарі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Прокуратури Львівської області, старший інспектор відділу митного оформлення митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці відповідно до своїх службових обов’язків здійснював митний контроль та митне оформлення транспортних засобів і товарів, які переміщувались через державний кордон України на смугах руху «по червоному коридору».

Проте, як було з’ясовано у ході прокурорської перевірки, 15 лютого 2012 року останній, митник зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, усупереч чинному законодавству, пропустив на митну територію України автомобіль марки «Фольсваген ЛТ», незаконно звільнивши від митного контролю та митного оформлення переміщуваний вказаним автомобілем товар (готові корми для тварин, а також одяг) на загальну суму понад 216 тис. грн.

Органами прокуратури Львівщини порушено кримінальну справу стосовно старшого інспектора відділу митного оформлення митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці за ч.3 ст. 364 КК України.

Санкція вказаної статті Кримінального Кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.



