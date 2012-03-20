Вартість авіаперевезень в Україні в період Євро-2012 зросте

Київ. 20 березня. УНІАН. Вартість пасажирських авіаперевезень в Україні в період проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 зросте не більше ніж на 20%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз дав журналістам перший заступник генерального директора з комерційної роботи авіакомпанії «АероСвіт» Антон МАТТІС.

«Вартість, безумовно, зросте, це очевидно. На скільки - важко сказати, але в розумних межах - 10-15-20%», - сказав він.

За словами А.МАТТІСА, підвищення вартості пасажирських авіаперевезень на період чемпіонату не буде значним, оскільки «альтернатива (у вболівальників — УНІАН) безумовно є, зокрема, залізниця».

«Якщо авіакомпанії підвищать ціни до небес, то в цьому разі нішу бюджетних перевезень займуть інші», - сказав він.

