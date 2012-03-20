Платіні відкриє новий аеропорт Львова

Львів. 20 березня. УНІАН. Відкриття нового аеропорту у Львові заплановане на 12 квітня. Участь в урочистому відкритті аеропорту візьме Мішель Платіні.

Про це сьогодні повідомив під час брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий.

«12 квітня відбудеться відкриття нового аеропорту. Дуже символічно – у День авіації. На відкриття приїде Мішель Платіні. У Львові відбудеться фінальне засідання. Це дуже важливо, адже коли востаннє у Львові відкривали нове летовище – раз у 50 років. Чим ближче до чемпіонату, тим більше поважних гостей матимемо у Львові», - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.