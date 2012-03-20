Генсек Ради Європи попереджає ЄС про загрози націоналізму

Брюссель. 20 березня. УНІАН. Демократичні країни Європи мають чинити спротив “ренаціоналізації політики” з метою вижити в умовах загроз, що виникли завдяки “технологічним та економічним силам та зростаючим популістським тенденціям”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД, виступаючи сьогодні на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи.

“Зараз навіть більш важливо, щоб ми наполягали на відповідності демократичним нормам та цінностям”, - сказав він.

“Так само, як ринки отримують переваги від певних регулювань, наші демократії потребують стандартів та цінностей, системи стримувань та противаг”, - додав Т.ЯГЛЕНД.

За його словами, у даний час «європейський проект» відчуває проблеми, і багато політиків кажуть про необхідність схвалення рішень на національному рівні. При цьому, саме така ренаціоналізація політики, на переконання Т.ЯГЛЕНДА, залишається реальною загрозою спільним досягненням Європи.

”Як я неодноразово казав, старий привид націоналізму ще відвідує континент. Націоналізм завжди з’являється від чогось поганого і завжди веде до чогось ще гіршого”, - наголосив Генсек Ради Європи.