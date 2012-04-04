Ретельний „шмон” на митниці був через знайдені в авто боєприпаси

Львів. 4 квітня. УНІАН. Ретельний огляд автотранспорту у міжнародному автомобільному пункті пропуску „Шегині-Медика” (Львівська область), що зумовив 2 квітня утворення черги, був спричинений тим, що в одному з приватних автомобілів було виявлено 600 патронів до гвинтівки та глушник, а не упередженістю митників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час прес-конференції начальник Львівської митниці Денис Пудрик.

За його словами, після виявлення боєприпасів всі автотранспортні засоби почали ретельно обстежувати, що викликало незадоволення водіїв, які перетинали польсько-український кордон.

Як сказав Д.Пудрик, на даний час патрони та глушник передано на експертизу, вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Також начальник Львівської митниці прокоментував ситуацію з митним оформленням на міжнародному пункті пропуску „Шегині-Медика”, де кілька десятків мікроавтобусів, які в’їжджали в Україну із країн Шенгенської зони, стояли у кількакілометровій черзі і не могли потрапити в Україну.

„Проблем із митним оформленням на пункті пропуску «Шегині-Медика» не було, такі питання виникали і раніше, однак чомусь цю ситуацію накрутили і роздули. 2 квітня на цьому пункті пропуску виникли проблеми із перевезенням товарів та продуктів харчування щодо осіб, які намагались перевезти речі без оподаткування понад встановлену норму”, - зазначив Д.Пудрик.

За його словами, деякі громадяни намагаються дестабілізувати ситуацію, провезти більше, ніж встановлено нормами законодавства.

„Це було дуже накручено і роздуто. Ніякої проблемної ситуації в пункті пропуску немає зараз і не було. Були деякі питання у кількох приватних перевізників, які намагалися без оподаткування провезти товарів та продуктів більше, ніж дозволено законодавством”, - зазначив Д.Пудрик.

Він додав, що незначні затримки під час митного оформлення були пов’язані із незнанням громадянами України основних норм митного законодавства, згідно з яким фізична особа має право ввозити до України чи вивозити за її межі без оподаткування товарів на суму 200 євро, вагою до 50 кг. Також без оподаткування можна перевезти продукти харчування на суму до 50 євро.

Як зазначила у коментарі УНІАН в.о. прес-секретаря Львівської митниці Наталія Бас, заробітчани, які мали суто свої речі, які не перевищували встановлені норми, оформлялися і пропускалися в Україну швидко і без проблем. Виникли питання до приватних перевізників (водіїв бусів), які перевозили понаднормово у великій кількості продукти харчування.

„Водії мікроавтобусів, які є фізичними особами, везли понаднормово велику кількість продуктів харчування, тоді як дозволяється провозити продукти на суму до 50 євро. Вони навіть пропонували сплатити додаткове мито за понаднормовий товар, однак це не дозволяється чинним законодавством, оскільки перевозити партії продовольчих товарів мають право лише юридичні особи, які мають на це відповідні документи і дозволи”, - роз’яснила Н.Бас.

Саме це, за її словами, стало причиною утворення черги на пункті пропуску „Шегині-Медика” і невдоволення приватних перевізників.

Станом на сьогоднішній день, як наголосив начальник Львівської митниці Д.Пудрик, ситуація у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Шегині-Медика» нормалізована, він працює в звичайному режимі.