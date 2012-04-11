До ВР за списками проходять п`ять партій – опитування

Київ. 11 квітня. УНІАН. Згідно з результатами опитування, якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, те 5%-й бар`єр по багатомандатному загальнодержавному округу подолали б Партія регіонів, ВО ”Батьківщина”, ”Фронт змін”, ”УДАР” і Комуністична партія України.

Як повідомляють «Экономические известия» (№ 61 від 11 квітня), за даними соціологічного дослідження, яке було проведене компанією Research & Branding Group з 22 березня до 1 квітня, за Партію регіонів готові проголосувати 18%, ВО ”Батьківщина” - 15%, партію ”Фронт змін” - 9%, партію «УДАР Віталія Кличка» - 8%, Комуністичну партію України - 6%.

Водночас не долає прохідний бар`єр ВО ”Свобода”, за яку готові проголосувати 3% опитаних, за решту партій проголосували б лише 7% виборців.

Не підуть на вибори – 21%, важко відповісти – 13%.