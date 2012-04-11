У Львові опозиційні сили зустрінуть Януковича акцією протесту

Львів. 11 квітня. УНІАН. Опозиційні сили Львівщини зустрінуть Президента України Віктора Януковича 12 квітня у Львові акцією протесту під гаслом: „Очистимо Україну від брудного режиму”.

Як повідомив УНІАН голова Львівської крайової організації Народного руху України, депутат Львівської обласної ради Андрій Корнат, таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Львівського обласного осередку Комітету опору диктатурі.

Участь в акції візьмуть представники опозиційних сил, які увійшли до КОДу, зокрема, партій „Фронт змін”, ВО „Свобода”, ВО „Батьківщина”, УРП, „За Україну!”, „Наша Україна”, „УДАР”, „Громадянська позиція”.

„О 10.00 учасники акції зберуться у центрі міста – на площі біля пам’ятника Т.Шевченку під гаслами: „Ні – репресіям представників опозиції у Львівській області!”, „Ні – урядовим реформам, спрямованим на бездоріжжя, безробіття і зубожіння”, „Геть нелегітимного губернатора Костюка!”, - сказав А.Корнат.

Далі учасники акції мають намір пройти до Палацу Потоцьких, де попередньо запланована зустріч Президента з представниками львівської інтелігенції. Опозиціонери оприлюднять звернення львівського КОДу до представників інтелігенції Львівщини з проханням бойкотувати зустріч з В.Януковичем.

„За даними офіційних джерел, на „добровільну” зустріч з Президентом запросили Героїв України та інших представників інтелігенції. От ми і звернемося до них, щоб вони бойкотувати цю так звану „добровільну” зустріч”, - зазначив А.Корнат.

У свою чергу депутат Львівської обласної ради Олесь Старовойт, який також брав участь у засіданні КОДу, повідомив кореспонденту УНІАН, що програма перебування Президента України 12 квітня у Львові „тримається у таємниці”, тому акцію із зверненням до львівської інтелігенції будуть проводити або біля Палацу Потоцьких, „або діяти по ситуації”.

У прес-службі Львівської обласної організації ВО „Свобода” УНІАН повідомили, що „міський голова Львова Андрій Садовий через суд домагатиметься заборони проведення акції КОДу в день приїзду Президента Віктора Януковича», За його словами, «про це повідомили заступнику голови Львівської обласної організації ВО «Свобода» Віталієві Горбатенку у виконкомі міської ради, коли він прийшов реєструвати заявку на проведення акції”.

«Коли я, як належить за законодавством, подавав заявку на проведення завтрашньої мовчазної акції протесту, мені повідомили, що міський голова подаватиме до суду, аби акцію заборонили», - зазначив у свою чергу в коментарі УНІАН В.Горбатенко.