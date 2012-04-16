У Львові пройде Міжнародний фестиваль ретро-автомобілів

Львів. 16 квітня. УНІАН. 4 – 7 травня у Львові буде проходити Міжнародний фестиваль ретро-автомобілів «Леополіс гран прі».

«Леополіс гран прі» - Міжнародний фестиваль ретро-автомобілів цього рокку відбудеться в межах святкування Дня Львова 4-7 травня. Українсько-польський проект спрямований на відновлення та циклічне проведення автоперегонів на історичній трасі «Львівський трикутник» (вулиці Вітовського-Стрийська-Гвардійська), - повідомили УНІАН у Львівській міській раді.

«Подібні автоперегони, які організовує Львівський авто-фан-клуб «ЗАЗ Козак», відбудуться у Львові вп’яте. Співорганізатор фестивалю Люблінський автомобільклуб (Польща). Спортивна частина фестивалю включена до календаря Автомобільної федерації України (ФАУ) та має статус Етапу Кубку України для класичних автомобілів.

На участь у Міжнародному фестивалі «Леополіс Гран Прі-2012» подали офіційну заявку та отримали допуск 65 ретро-автомобілів (з них 40 закордонних). Автомобілі розділені на чотири заїзди, серед яких окремий «Національний клас» - вітчизняні ретро-автомобіліі «Запорожець» моделі ЗАЗ-965 яким понад 50 років, - повідомив УНІАН організатор фестивалю Євген Кравс.

В рамках фестивалю «Леополіс Гран Прі» відбудеться парад ретро-автомобілів, костюмований конкурс Елеганції, Конкурс-квест, виставка-презентація автомобілів (вперше в Україні будуть представлені авто, яким понад 100 років) та багато культурно-мистецьких заходів, що мають за мету популяризацію туристичної привабливості Львова та регіону, створення у місті Музею історії техніки. Буде проведено погашення поштової марки присвяченої 80-річному ювілею історичних автоперегонів серії Гран Прі та встановлено Меморіальну дошку переможцям на місці історичного старту 1930-1933 років.

Фестиваль та автоперегони проходять під патронатом Комісії Історичних автомобілів Міжнародної автомобільної федерації та особисто президента ФІА – Жана Тодта. Автоперегони ретро-автомобілів на історичній трасі «Львівський трикутник» - кандидат на включення до серії Гран Прі світу для класичних автомобілів, який започатковує ФІА з 2014-го року. 14 травня 2012 року на засіданні Історичної комісії ФІА буде проведено українську презентацію та подано попередню заявку.

