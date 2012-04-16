Митрополит Володимир проти заборони абортів

Київ. 16 квітня. УНІАН. Предстоятель УПЦ (МП) вважає, що проти абортів треба боротися «словом та серцем», а не законами. Про це Митрополит сказав у інтерв’ю на Першому національному каналі 14 квітня.

Відповідаючи на питання, як він ставиться до ініціативи зборонити на законодавчому рівні переривання вагітності, Митрополит Володимир зазначив, що Церква категорично «відвертає можливість абортів», вважаючи їх гріхом убивства.

«Щодо церковного розуміння – це вбивство, яке перериває життя тій чи іншій людині. Це не зовсім благополучно постається для матері, яка допустила цей гріх. Мати також залишається ущербною на все життя. Одночасно дуже тяжкими хворобами повертається те все», - заявив він.

«Але є і друга точка зору, - зауважив Предстоятель УПЦ (МП). - Навряд чи треба аборти проповідувати. Треба боротися проти них і ця боротьба іде».

На його думку, заборона абортів не принесе бажаних наслідків.

«Краще без закону. Бо закон це таке, що волею чи неволею заставляє якусь людину чи керівника бути в такому стані незрозумілому. Тим більше, що засуджується цей гріх, але законом можна узаконити все що завгодно», - сказав Митрополит.

За його словами, найуспішнішою формою боротьби цього лиха може бути проповідь.

«Треба діяти словом, серцем, ричагами моралізму, культури, життєдіяльності і таке інше. Але видати закон можна. Але що цей закон дасть?», - запитує він.

«Треба зустрічі систематичні, які в багатьох наших парафіях ведуться, треба сказати, що навіть мають помітний успіх. Але узаконити це, на мою думку, не можна, бо це ще більше операції зробляться і будуть калічити один одного і не буде нікому ні від кого допомоги і врозумлення», - наголосив Предстоятель УПЦ (МП).

У лютому цього року, нагадаємо, із вимогою заборонити аборти на законодавчому рівні до державного керівництва зверталися єпископи УГКЦ та РКЦ. На переконання владик, українське суспільство боляче відчуває на собі згубні наслідки абортів. За різними дослідженнями 1 млн. подружніх пар в Україні є неплідними, з них 868 тисяч – через неплідність жінки. Причиною жіночої неплідності у 80 % випадків є аборт.

12 березня народний депутат від БЮТ Андрій Шкіль запропонував парламенту заборонити аборти на будь-якому терміні вагітності.

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