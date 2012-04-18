Новий термінал аеропорту „Львів” обслужив більше тисячі пасажирів

Львів. 18 квітня. УНІАН. За перший тиждень роботи у новому терміналі аеропорту «Львів» було обслужено більше тисячі пасажирів.

Як повідомила УНІАН менеджер з маркетингу ДП „Міжнародний аеропорт „Львів” Галина Винарчик, станом на сьогоднішній день в новому терміналі здійснюється обслуговування пасажирів авіакомпанії «Візз Ейр Україна», зокрема рейсів Львів-Дортмунд та Львів-Венеція (Тревізо).

“Ми раді відновити рейси зі Львова, зокрема – на двох найбільш популярних напрямках із Західної України. Очікується, що цього року Львів відвідають багато іноземних туристів, особливо в період Євро-2012. Завдяки своєчасній модернізації інфраструктури аеропорту, а також доступним цінам і якісному обслуговуванню компанії «Візз Ейр Україна», тисячі туристів із України й інших країн зможуть подорожувати з комфортом», – зазначив у коментарі УНІАН генеральний директор «Візз Ейр Україна» Акош Буш.

Як зазначила Галина Винарчик, найближчим часом до нового терміналу буде переведено обслуговування інших авіакомпаній, яке відбуватиметься згідно з графіком, узгодженим з представництвами авіакомпаній. До кінця квітня в новому терміналі буде здійснюватись обслуговування рейсів авіакомпаній Аеросвіт, ЮТейр, Чеські Авіалінії. У травні - Люфтганза, ЛОТ, Австрійські Авіалінії, Міжнародні Авіалінії України, Турецькі Авіалінії, Карпатейр.

Новий термінал Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького офіційно відкрито 12 квітня 2012 року за участі Президента України Віктора Януковича та Президента УЄФА Мішеля Платіні.

Пропускна здатність нового терміналу – 2000 пасажирів/год. Кількість телетрапів – 4