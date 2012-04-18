Призначено додаткові поїзди на час травневих свят

Київ. 18 квітня. УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») призначила вісім додаткових поїздів на час травневих свят.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», зокрема, Південно-Західна залізниця призначила 3 поїзди , Одеська, Придніпровська, Донецька й Львівська - по одному поїзду.

Зокрема, Львівська залізниця призначила поїзд № 147/148 Київ-Львів-Київ відправленням із Києва і Львова 27 і 28 квітня і 2 травня.

Південно-Західна залізниця призначила поїзди № 207/208 Київ-Ужгород відправленням із Києва 27 і 28 квітня і 1 і 5 травня, з Ужгороду - 28 і 29 квітня і 2 і 6 травня № 219/220 Київ-Івано-Франківськ відправленням із Києва 28 і 29 квітня і 2 і 6 травня, з Івано-Франківська - 28 і 29 квітня і 2 і 6 травня, а також поїзд № 58/57 Київ-Сімферополь відправленням із Києва 27, 28, 29 і 30 квітня і з Сімферополя 28, 29, 30 квітня і 1 травня.

Донецька залізниця призначила поїзд № 524/523 Луганськ-Донецьк-Київ відправленням із Луганська 27 квітня, з Києва - 28 квітня.

Південна залізниця призначила поїзд № 553/554 Київ-Тернопіль відправленням із Києва 27 і 28 квітня і 2 травня, з Тернополя - 27 і 28 квітня і 2 травня.

Придніпровська залізниця призначила поїзд № 282/281 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 26 і 27 квітня і 2 і 5 травня, з Києва - 27 і 28 квітня і 3 і 6 травня.

Одеська залізниця призначила поїзд № 210/209 Миколаїв-Київ відправленням із Миколаєва 27 квітня і 2 травня, з Києва - 28 квітня і 3 травня.

«Робота з призначення поїздів продовжується», - повідомляє «Укрзалізниця».

Довідка УНІАН. Залізниці України на новорічні й різдвяні свята в 39 додаткових поїздах перевезли 167,6 тис. пасажирів.

Водночас «Укрзалізниця» заявляла, що додаткові поїзди для залізниць України є збитковими, оскільки їх населеність не перевищує 50%.