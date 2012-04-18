Поблизу Львова господар оздобив хату єврейськими надгробками

Львів. 18 квітня. УНІАН. Неподалік від Голосківського кладовища, що під Львовом, чоловік підпер та оздобив свою хату плитами з цвинтаря, яким більше двохсот років.

Про це журналістів «Нашого репортеру» повідомив перехожий, який випадково звернув увагу на плити з надписами на ідиші.

Господар дачі, пан Микола, на прохання пояснити, звідки взялися плити, сказав, що перекупив їх у людини, яка сама їх придбала двадцять років тому. Тепер плитами оздоблені навіть алеї, а в пана Миколи, як і в попереднього господаря плит, почалися різноманітні нещастя.

«В нього там аварії були. Ну, всякі такі от штуки. Він хотів паркан будувати так само, як я. Він його почав вивозити, хлопці вивозили його на цвинтар. Розумієте, яка ситуація? Я його тут зупинив, кажу: "Куди ти вивозиш такий камінь?" Не знав, що то з єврейського кладовища. Кажу: "Висипай, я тобі заплачу", - розповів він журналістам.

Господар дачі уже домовився з єврейською благодійною організацією про те, щоб плити вивезли. Натомість місцевий рабин відмовився коментувати цю ситуацію, посилаючись на можливе пожвавлення антисемітських настроїв у Львові.

Нагадаємо, у січні цього року представники Міжнародного комітету з питань збереження цвинтарів, масових захоронень т історичних пам’яток у Нью-Йорку скерували листа до міського голови Львова Андрія Садового щодо відновлення єврейського кладовища, на місці якого у Львові вже роками функціонує ринок.

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