Львівські БЮТівці поїхали до Харкова, щоб підтримати Тимошенко

Львів. 18 квітня. УНІАН. Сьогодні, близько 100 представників від Львівської обласної організації ВО „Батьківщина” виїхали до Харкова, щоб 19 квітня взяти участь в акціях на підтримку Юлії Тимошенко біля Апеляційного суду.

Про це повідомив УНІАН голова ЛОО ВО „Батьківщина” Роман Ілик, який очолює групу львів’ян.

„Доїжджаємо до Харкова залізничним транспортом, одним автобусом та приватними автівками. Завтра о 10.00 ми збираємося біля Апеляційного суду на площі Руднєва, а далі пішою ходою пройдемо до Качанівської колонії”, - зазначив Роман Ілик.