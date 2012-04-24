У Львові пройде міжнародний дитячий фестиваль

Львів. 24 квітня. УНІАН. 27 - 29 квітня у Львові проходитиме 6-й Міжнародний дитячий фестиваль.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, фестиваль буде проходити в приміщенні львівського Палацу мистецтв з ініціативи громадської організації «Форум видавців».

Як зазначають організатори, дитячий фестиваль є „унікальною подією для України та Східної Європи”.

„Це три дні, насичених сотнями подій, спрямованих на розвиток творчого потенціалу та спортивної активності дітей. Особливо важливою частиною фестивалю є літературна програма, яка спрямована на популяризація читання та української книжки серед дітей та підлітків”, - наголошують організатори заходу.

Міжнародна складова фестивалю цього року представлена авторами та майстрами з Польщі і виставкою чеської ілюстрації.

Новинкою фестивалю цього року є гра «Збирай слонів», яка триває всі дні фестивалю і обіцяє 6 000 призів.