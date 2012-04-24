У Львові відбудеться чемпіонат України з ралі

Львів. 24 квітня. УНІАН. 4 - 6 травня у Львові буде проходити перший етап відкритого Чемпіонату України з ралі «IX ралі Галіція – Ворота України – 2012».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, для участі в першому етапі відкритого Чемпіонату України з ралі «IX ралі Галіція – Ворота України – 2012» запрошено представників з різних країн Європи. За попередніми заявками у змаганнях візьмуть участь понад 70 ралійних екіпажів. Ралі відбудеться у Львові, Миколаївському та Жидачівському районах області.

„Успішна організація цього заходу може бути пробним кроком для проведення на Львівщині етапу Кубку Європи з ралі 2013 року. На сьогодні в Україні статус етапу Кубку Європи мають тільки два ралі: «Прайм Ялта Ралі» (АР Крим) та «Ралі Карпати» (Чернівецька та Івано-Франківська області)”, - зазначається у повідомленні.