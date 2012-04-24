«Львівська газета» збільшила кількість сторінок

Львів. 24 квітня. УНІАН. З 17 травня «Львівська газета» вийде у новому форматі і збільшить кількість сторінок з 24-х до 32-х.

Готуються до оновлення рубрики «Коментарі», «Світ», «Репортаж», «Мандри», «Стиль». Також з’явиться нова рубрика Galicia Incognita, яку вестиме історик Ігор Чорновол.

Як розказав у коментарі «Телекритиці», директор і головний редактор видання Ігор Гулик, ці зміни пов’язані з бажанням посилити свої позиції: «Стане більш ширшою палітра того, що ми висвітлюємо. Я повернувся у видання півтора роки тому, і у нас нарешті зібралась команда журналістів, які раніше працювали над "Львівською газетою", однак через різні обставини пішли з видання. Тепер вони повернулись сюди. І ми вирішили згадати часи, коли «Львівська газета» була другою за популярністю».

За його словами у виданні збільшиться кількість регіональних матеріалів про проблеми у Тернопільіській та Івано-Франківській областях. Ціна видання залишиться незмінною 1 гривня.

Пан Гулик зазначив, що наступним кроком стане додатку газети про телебачення. Зараз він складається з телепрограми на 40 каналів.

«Я би хотів додати у нього більше пізнавальної інформації про телебачення, кіно. Щоб це була не лише телепрограма, а своєрідний телегід. Анонси звичайно цікаві, але в регіоні є канали, які потребували б рецензування та аналізу», - зазначив Ігор Гулик.

«Телекритика»