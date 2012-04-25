Центр Львова закриють на час Євро-2012

Львів. 25 квітня. УНІАН. Центр Львова на час Євро-2012 буде закритий з 28 травня до 5 липня.

Як поінформували УНІАН у департаменті «Євро-2012» Львівської міської ради, пішохідна зона у центральній частині міста до Євро-2012 діятиме з 28 травня до 5 липня 2012 року.

У цій зоні буде заборонено рух автомобільного транспорту (крім спеціального та електротранспорту, акредитованих транспортних засобів), приміського, міжміського пасажирського транспорту на період роботи офіційної фан-зони приймаючого міста Львів.

Територія окреслюється такими перехрестями:

1. Перехрестя вул. Валової – пл. Галицької

2. Перехрестя вул. С. Гавришкевича - вул. Друкарської

3. Перехрестя вул. М. Коперника – просп. Свободи

4. Перехрестя вул. Краківської – вул. С. Гавришкевича

5. Перехрестя вул. Підвальної – вул. Валової

6. Перехрестя вул. Підвальної – вул. Руської – вул. Просвіти

7. Перехрестя вул. Староєврейської – вул. Підвальної

8. Перехрестя вул. Б. Хмельницького – пл. Князя Ярослава Осмомисла

9. Перехрестя пл. Галицької – вул. М. Вороного

10. Перехрестя пл. Галицької – вул. Князя Романа

11. Перехрестя пл. Галицької – просп. Т. Шевченка

12.Перехрестя пл. Данила Галицького – вул. Підвальної

13. Перехрестя пл. Князя Ярослава Осмомисла – вул. Театральної

14. Перехрестя просп. Свободи – вул. Академіка В. Гнатюка

15. Перехрестя просп. Свободи – вул. Городоцької – просп. В. Чорновола

16. Перехрестя просп. Свободи – вул. П. Дорошенка

17. Перехрестя просп. Свободи – вул. І. Тиктора

18. Перехрестя просп. Свободи – пл. Торгової

19. Перехрестя просп. Свободи – вул. Фурманської.

«Перепуски надаватимуться мешканцям вулиць, які закриють на час Євро, а також закладам громадського харчування та іншим підприємствам, заклади яких розміщені у межах закритої частини міста та їхнім постачальникам для доставки продуктів», - зауважили у департаменті «Євро-2012» ЛМР.

Перепустки видаватимуться до кінця травня цього року.

«Підставою для отримання перепустки для мешканців буде документ, який підтверджуватиме проживання людини на вулиці, яка буде закритою. Для підприємств – адреса закладу», - наголосили у департаменті «Євро-2012» Львівської міської ради.

Довідка УНІАН. 8 червня відбудеться перший матч та відкриття Турніру. У Львові відбудуться три матчі фінального турніру: 9 червня зіграють Німеччина та Португалія, 13 червня зустрінуться Данія та Португалія, і 17 червня – Данія і Німеччина.

Офіційне відкриття фан-зони у Львові, яка розміститься на проспекті Свободи, відбудеться 7 червня.