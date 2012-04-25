Прокуратура Львівщини проти демонтажу пам’ятника у Турці



Львів. 25 квітня. УНІАН. Органами прокуратури Львівщини внесено протест на рішення Турківської міської ради щодо перенесення пам’ятного знаку, який увічнює перемогу у Великій Вітчизняній Війні.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

„На сесії вказаного органу місцевого самоврядування прийнято рішення перенести пам’ятний знак могили воїнів, загиблих у війні 1941-1945 років, а у разі виявлення людських останків – провести ексгумацію та перепоховати їх на місцевому кладовищі. Проте, приймаючи вказане рішення, Турківська міська рада порушила вимоги чинного законодавства, відповідно до якого такі пам’ятні знаки, що увічнюють перемогу у Великій Вітчизняній Війні, зберігаються державою, а їх руйнування чи наруга карається законом”, - зазначається у повідомленні прокуратури.

Також прокуратурою області наголошується на тому, що органом місцевого самоврядування недотримана визначена законодавством процедура проведення перепоховання та ексгумації, відсутня відповідна проектна документація.

„Турківською міською радою не отримано дозволів або від родичів загиблих, або від спеціально уповноважених органів державного контролю про перенесення пам’ятного знаку могили воїнів, чим грубо порушено законодавство України”, - зазначається прокуратурою.

Також у прокуратурі наголосили, що у випадку відхилення протесту або ухилення від його розгляду прокурор Турківського району звернеться до суду із заявою про визнання акту незаконним.