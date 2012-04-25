У Львові партійці „Батьківщини” розпочали голодування

Львів. 25 квітня. УНІАН. Сьогодні о 12.00 у Львові оголосили безстрокове голодування партійці Львівської обласної організації ВО „Батьківщина” на чолі з головою обласного осередку партії Романом Іликом.

На центральній площі міста – біля пам’ятника Т.Шевченку, „Батьківщина” встановила п’ять наметів із закріпленими на них плакатами: „Юлі – волю!”, „ Януковича – геть!”, „Свободу Юлі!”, „Опозиції – нари, олігархам – Канари!”, „Припиніть тортури над Тимошенко”.

Як повідомив сьогодні на брифінгу біля пам’ятника Тарасові Шевченку очільник обласної „Батьківщини” Роман Ілик, рішення про голодування він прийняв учора до нього вже почали долучатися однопартійці.

«Про свою ініціативу повідомив партійцям. Доєднатись до голодування вирішили також голова Яворівської районної організації «Батьківщини» Іван Стецькович, голова контрольно-ревізійної комісії Львівської міської «Батьківщини» Олександр Маленевський, також голодуватиме представник Дрогобицької міської організації, він сьогодні долучиться до голодуючих. Одному із бажаючих лікарі заборонили брати участь у голодуванні», - зазначив Роман Ілик.

„Це голодування розпочинаємо на знак шани, поваги перед людиною, жінкою, яка не зламалась. Ми хочемо, аби навіть за тисячі кілометрів вона відчула підтримку. Думаю, це додасть Юлі сили, терпіння, а головне - відчуття, що не зважаючи на віддалі, серцем ми – поряд», - сказав Роман Ілик.

Учасники акції питимуть лише воду, цілодобово знаходячись у наметовому містечку доти, доки голодуватиме Юлія Тимошенко.

Партійці львівської „Батьківщини” зазначили, що в акції солідарності можуть взяти участь усі бажаючі, незалежно від партійності.

„Головне, щоб дозволяв стан здоров’я”, - зазначив Роман Ілик.