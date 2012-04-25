Чорнобильці Львівщини розпочали безстрокову акцію протесту

Львів. 25 квітня. УНІАН. Сьогодні біля приміщення Львівської ОДА представники Львівської обласної організації Благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини» розпочали безстрокову акцію протесту з вимогами „припинити свавілля Управління пенсійного фонду Укроаїни щодо порушення конституційних прав громадян, виконати рішення судів стосовно виплати пенсій громадянам, на яких поширюється закон №796-ХІІ”.

На площі біля приміщення Львівської облдержадміністрації зібралося кілька десятків людей, які тримали плакати з написами: „Слуги народу – чорнобильців треба поважати, а не десь їх мати”, „Дітям Чорнобиля та евакуйованим – захист згідно чорнобильського законодавства!”.

Як зазначила у своєму виступі голова Львівського обласного осередку Благодійного фонду „Діти Чорнобиля” Валентина Буренок, „чорнобильці Львівщини розпочинають безстрокові акції протесту доки держава не почне виконувати обіцянки по здійсненню належних їм виплат”.

„Сьогодні ми провели акцію біля облдержадміністрації, увечері виїжджаємо до Києва, щоб завтра взяти участь у Всеукраїнській акції протесту, а частина чорнобильців Львівщини, які не поїдуть до столиці, 26 квітня, о 10.00 знову прийдуть під стіни обласної ради на протестну акцію. Цього дня планується, що депутати розглядатимуть першим питанням порядку денного „чорнобильське питання”, - зазначила Валентина Буре нок.

З учасниками акції протесту зустрівся голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної ради Ярослав Качмарик.

Він висловив підтримку учасникам акції протесту і повідомив, що завтра на сесії обласної ради першим питанням буде розглянуто Комплексну програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2012-2014 роки.

«На цю програму з обласного бюджету на 2012 рік буде виділено майже мільйон гривень, - зазначив він. – Метою програми є проведення комплексу заходів, спрямованих на збереження здоров’я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, їх соціальний та матеріальний захист. Звичайно, що це не вирішить усіх проблем чорнобильців, але обласна рада й надалі шукатиме шляхи для підтримки цієї категорії громадян».

На цей час у Львівській області налічується 9839 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них віднесені: до 1 категорії – 1521 особа, 2 категорії – 3019 осіб, 3 категорії – 2236 осіб та потерпілих дітей – 2436 осіб.