З львівської міліції полетять голови за катування людей

Львів. 26 квітня. УНІАН. У Львові співробітники управління Державної служби охорони в одному з розважальних закладів міста катували відвідувачів. Двоє львів’ян, над якими познущалися правоохоронці, отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 25 квітня, близько 20.00, години на особистий прийом до начальника Головного управління МВС України у Львівській області Олександра Рудяка прийшли журналісти програми «ПРАВОкація», що на телеканалі ЗІК. Вони надали інформацію про те, що працівники управління ДСО у Львівській області 21 квітня близько 5.00 години у розважальному закладі катували відвідувачів.

За викладеними фактами було терміново проведено нараду за участю начальника Головного управління МВС України у Львівській області Олександра Рудяка та прокурора Львівської області Олега Василенка. На підставі зібраних матеріалів перевірки прокурор області прийняв рішення про порушення кримінальної справи. Затримано працівників УДСО у Львівській області, які є причетними до скоєння цього злочину. Прокуратура Львівської області проводить слідство.

«За розпорядженням начальника ГУ МВС України у Львівській області негайно розпочато службове розслідування цієї справи. До Міністерства внутрішніх справ України подано клопотання щодо звільнення з органів внутрішніх справ України міліцейських керівників, а саме - начальника управління Державної служби охорони у Львівській області полковника міліції Скорнякова Олександра Борисовича та начальника Сихівського райвідділу Львівського міського управління полковника міліції Гимона Ігоря Нестеровича», - зазначається у повідомленні ВЗГ.

З метою об’єктивного службового розслідування цієї справи міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко скерував до Львова групу працівників МВС, до складу якої увійшли представники Департаменту внутрішньої безпеки, Інспекції з особового складу та Департаменту Державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ України.

Для відшкодування повного курсу лікування потерпілих, працівники міліції Львівської області вирішили зібрати і надати їм добровільні благочинні внески.

Результати матеріалів службового розслідування будуть оприлюднені сьогодні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, прокуратурою порушено кримінальну справу стосовно 6 працівників УДСО при ГУ МВС України у Львівській області за побиття громадян.



«21 квітня вказані правоохоронці, прибувши на виклик до одного із закладів громадського харчування міста Львова, вчинили дії, що явно виходять за межі наданим їм прав та службових повноважень, а саме застосували фізичне насильство до двох відвідувачів закладу, в результаті чого останніх госпіталізовано», - повідомляє прокуратура області.

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 365 КК України, наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Провадження досудового слідства доручено слідчому відділу слідчого управління прокуратури Львівської області.

Хід розслідування перебуває на контролі прокурора Львівської області.