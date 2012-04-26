Облрада вимагає втрутитись у ситуацію із побиттям Тимошенко

Львів. 26 квітня. УНІАН. Львівська обласна рада вимагає від міжнародного співтовариства втрутитись у ситуацію із побиттям екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко у колонії та провести незаангажоване розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій сьогодні заяві.

Депутати наголошують, що, «кинувши до в`язниць лідерів опозиції, режим розпочав їхнє фізичне знищення. Останній факт побиття Юлії Тимошенко 20 квітня вимагає від усіх опозиційних сил, української громадськості, міжнародної спільноти негайної реакції».

«Вимагаємо від міжнародного співтовариства втрутитись в цю ситуацію та провести незаангажоване розслідування. Не можемо дозволити розгортання в Україні кривавого авторитарного режиму. Адже це повернення до радянських часів, коли люди боялись говорити слова правди, а мільйони невинних політичних в`язнів знищувались режимом в переповнених тюрмах та концтаборах», - йдеться у тексті заяві облради.