Львівська міськрада заборонила використовувати символіку СРСР

Львів. 26 квітня. УНІАН. Депутати Львівської міської ради сьогодні на сесії ухвалили рішення про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території міста.

За таке рішення проголосували 74 депутати, повідомив УНІАН голова фракції ВО „Свобода” у міській раді Руслан Кошулинський.

У рішенні йдеться про заборону використання цієї символіки на будівлях державних установ і комунальних підприємств Львова, а також під час проведення масових заходів.