У Львові пройшли заходи до роковин Чорнобильської катастрофи

Львів. 26 квітня. УНІАН. Сьогодні у Львові біля пам`ятника героям і жертвам Чорнобиля пройшли заходи з відзначення 26-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, аредставники обласної та міської влади, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС поклали квіти до пам`ятника.

Представники різних конфесій християнських церков відслужили панахиду.

На віче, присвяченому річниці трагедії, заступник голови обласної ради Валерій П’ятак заявив, що “внаслідок Чорнобильської катастрофи сотні тисяч українців втратили свої домівки, своїх рідних, своє здоров`я, своє життя. Сьогодні день подяки тим, хто 26 років тому своїм здоров`ям, своїм життям забезпечив наше безпечне життя сьогодні. Ми не маємо права забувати про це. Сьогодні треба констатувати, що центральна влада виконала далеко не всі обіцянки, дані ліквідаторам наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. Але хочу сказати вам: щойно сесія Львівської обласної ради прийняла Комплексну програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2012-2014 роки. За це рішення проголосував 81 депутат. Це не великі кошти, але це наша позиція, ми ділимося тим, що маємо”.

На завершення голова облорганізації “Союз Чорнобиль України” Всеволод Смеречинський зачитав звернення, яке учасники віча підтримали одностайно.

У зверненні учасники звертаються до влади з вимогами „збільшення пенсійного забезпечення учасників ліквідації 2-ї та 3-ї категорій, евакуйованих та переселених, у 2-3 рази”.