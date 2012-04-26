Депутатам облради картки видаватимуть перед сесіями

Львів. 26 квітня. УНІАН. Депутатам Львівської обласної ради картки для голосування видаватимуть перед сесіями кожному персонально.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради, сьогодні на сесії депутати внесли зміни до регламенту Львівської обласної ради.

Зокрема, статтю 14 регламенту доповнено частиною 7 такого змісту: «Персональну картку депутат отримує на початку кожного пленарного засідання сесії обласної ради як підтвердження проходження реєстрації. Персональну картку депутат здає відповідальному працівнику виконавчого апарату обласної ради після завершення сесійного засідання або припинення участі в ньому».