У Львові святкуватимуть День батяра

Львів. 27 квітня. УНІАН. З 28 квітня до 1 травня у центрі Львова на площі Ринок буде проходити V свято Дня батяра.

Як повідомили УНІАН організатори, гості свята матимуть можливість взяти участь в інтерактивній програмі свята, що складатиметься з виборів головного Батяра та Пані Батярової, змагань у „батярському тирі” – стріляння з рогатки кавовими зернятами по пивних бляшанках.

Також львів’яни та гості міста матимуть змогу взяти участь у майстер класах з батярських танців та караоке батярських пісень.

„У „батярській канцелярії” кожен гість свята зможе пройти процес посвячення та отримати посвідчення справжнього батяра. Посвідчення Батяра засвідчує, що його власник є справжнім батяром, який любить файну забаву, справжній поціновувач гарних кобіт, почесний гість у всіх кнайпах, цінує добрі буцики (танці), любить гарний дотеп та вміє повеселити себе та свою компанію”, - наголошують організатори дійства.

ДОВІДКА УНІАН. Батяр – це дотепний, галантний і романтичний збиткар. І хоча справжніх батярів уже давно не лишилося, їх дух у Львові досі присутній, адже є чимало людей, які не тільки люблять цей стиль життя, а й прагнуть відтворити його. На вулицях у День батяра можна буде побачити людей, вбраних по-батярськи. За бажанням, можна буде взяти участь у вуличних виставах у батярському стилі, а також сфотографуватися на згадку зі справжнісіньким «Почесним Батяром». На вулицях і в кав’ярнях лунатиме батярська музика.