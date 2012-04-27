На Львівщині розробили Аграрний паспорт області

Львів. 27 квітня. УНІАН. У Львівській облдержадміністрації розроблено аграрний паспорт області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, Аграрний паспорт області розроблено з метою відстеження трансформаційних процесів у виробничій та соціальній сферах на селі, зведення основних показників агропромислового виробництва області, динаміку виробничо-ресурсного потенціалу сільських адміністративних районів Львівської області, які є базою для розробки обласної та районних програм соціально-економічного розвитку сільських територій.

Як зазначається у повідомленні, Аграрний паспорт містить комплекс показників, які характеризують соціально-економічну ситуацію, наявність та використання земельних ресурсів, результати виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств усіх організаційно-правових форм, матеріально-технічне забезпечення виробництва.

Аграрний паспорт розрахований для керівників і спеціалістів місцевого, районного та обласного рівнів управління, потенційних інвесторів, сільськогосподарських дорадчих служб, науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації, причетних до вирішення проблем розвитку сільських територій та поліпшення рівня життя сільського населення.

Метою складання Аграрного паспорта району є формування основних зведених показників агропромислового виробництва сільських адміністративних районів Львівської області, проведення моніторингу трансформаційних процесів розвитку сільських територій для розроблення програм соціально-економічного розвитку територій на районному і обласному рівнях.

Паспорт включає 36 табличних матеріалів і формується щороку станом на 31 грудня звітного періоду в паперовому та електронному варіанті (Word, Exel).

