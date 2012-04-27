Львівські ветерани вимагають від Президента покарати „свободівців”

Львів. 27 квітня. УНІАН. Представники ветеранських організацій Львівщини та члени обласного осередку Антифашистського комітету України сьогодні направили Президенту України Віктору Януковичу звернення в якому вимагають „.вжити усіх заходів аби ухвала Львівської міської ради від 26 квітня 2012 року «Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території міста Львова» була скасована до 9 травня 2012 року”.

Про це повідомив УНІАН голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр Калинюк.

„Ми звертаємося до вас, як гаранта наших прав і свобод, згідно ст. 102 Конституції України щодо антиконституційного рішення сесії Львівської міської ради від 26 квітня 2012 року «Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території міста Львова”, - йдеться у зверненні.

Також в ньому наголошується, що „більшість депутатів від ВО «Свобода», які і торік, прийняла аналогічне рішення. Депутати роздають інтерв’ю, що на 9 травня цього року не дозволять використовувати заборонену рішенням сесії ради символіку. До чого це призвело 9 травня минулого року? Тоді депутати від ВО «Свобода» зривали георгіївські стрічки, виривали квіти, як це було зроблено і з корзиною квітів Генерального Консула РФ у Львові О.Астахова. Свободівці били громадян та не давали ветеранам з онуками покласти квіти до могил загиблих. Кадри цього побиття побачив весь цивілізований світ та Європа”.

У своєму зверненні до Президента України ветерани та антифашисти Львівщини вимагають „вжити усіх заходів аби ухвала Львівської міської ради від 26 квітня 2012 року «Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території міста Львова» була скасована до 9 травня 2012 року” та „вжити заходів, щоб ветерани і громадяни змогли у відповідності до вимог ст. 1 закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» провели святкування Дня Перемоги 2012 року з використанням символіки років Великої Вітчизняної війни”.

Також автори звернення вимагають від Глави держави „розглянути питання про притягнення керівництва ВО «Свобода» за події 9 травня 2011 року у Львові та за прийняті антиконституційні ухвали органами місцевого самоврядування Львівщини більшістю від ВО «Свобода» або ініційовані фракціями від ВО «Свободи».