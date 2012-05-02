Львівська молодь проводить акцію благодійності «Нагодуй голодного»

Львів. 2 травня. УНІАН. Львівська молодь започаткувала і щотижня проводить у місті благодійну акцію «Нагодуй голодного».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні представники Львівської обласної організації «Молоді регіони» спільно з волонтерами ГО «Посол Плюс» провели біля львівського кінотеатру «Сокіл» (вул. Володимира Великого) благодійну акцію спрямовану на підтримку безхатченків, одиноких та малозабезпечених львів‘ян.

Сьогодні на приїзд волонтерів, які заздалегідь повідомляють про час та місце проведення благодійного заходу, чекало кілька десятків людей, серед яких переважали чоловіки і жінки похилого віку.

Волонтери роздавали продукти харчування, а також речі першої необхідності: мило, станки для гоління, шампуні, шкарпетки.

Як зазначив один з волонтерів ЛОО "Молоді Регіони", молодь охоче долучається до участі у благодійних акціях, передусім з метою допомоги тим, хто залишився без домівки, або без допомоги рідних, а також поділитися людяністю і добром до потребуючих людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Як повідомили організатори, акція «Нагодуй голодного» проводиться щотижня біля кінотеатру «Сокіл» у Львові і кожного разу збирає, як «постійних» учасників так і все більше «новачків».