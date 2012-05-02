У Львові восьмий день голодують прихильники Тимошенко

Київ. 2 травня. УНІАН. У Львові прихильники екс-прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко голодують восьмий день.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної партійної організації ВО “Батьківщина”, через відмову від їжі та спеку учасники акції голодування почуваються дуже виснаженими, майже не рухаються і переважно перебувають у наметах.

Лікарі наполегливо рекомендують їм припинити голодування.

Від госпіталізації, на якій наполягали лікарі швидкої, письмово відмовився письменник Стефан Сим. «У партійця засвідчили погіршення стану здоров’я – високий тиск. Однак прихильник Юлії Тимошенко прийняв рішення не припиняти голодування», - повідомив лідер Львівської «Батьківщини» Роман Ілик, який також голодує на підтримку Ю.Тимошенко уже восьму добу.

«На самопочуття також досить сильно впливає рекордна для початку травня спека, яка триває ось уже четвертий день, - зазначив Р.Ілик. – Лікарі «швидкої» приїжджають лише за викликом, коли комусь із голодуючих стає погано. А впродовж дня доводиться самому оглядати партійців, вимірювати тиск. Професія лікаря допомагає. Кожен із нас свідомо ризикує здоров’ям, але вибору немає. Не маємо права мовчки спостерігати за тим, як влада намагається фізично знищити Юлію Тимошенко».

Учора припинив голодування житель Дрогобича Роман Пилип’як.

Напередодні його госпіталізували у лікарню із серцево-судинною недостатністю. “Замість нього від учора голодує голова Дрогобицької міської організації ВО «Батьківщина» Роман Москаль. Тож кількість голодуючих залишається незмінною – восьмеро осіб», - повідомив Р.Ілик.

У прес-службі нагадали, що голодування у Львові на підтримку Ю.Тимошенко розпочав 25 квітня лідер львівської «Батьківщини» Р.Ілик. В акції протесту беруть участь восьмеро партійців. Вони цілодобово перебувають у наметовому містечку біля пам’ятника Тарасові Шевченкові у центрі Львова, вживають лише воду.

Ініціативу Львівської «Батьківщини» згодом підтримали у Києві, Дніпропетровську, Хмельницькому. Партійці голодують на знак підтримки та солідарності із Ю.Тимошенко, яка з 20 квітня розпочала голодування у Качанівській колонії.