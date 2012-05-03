„Ямал” відкрив рейс до Москви з аеропорту „Львів”

Львів. 3 травня. УНІАН. З 30 квітня новий авіаперевізник «Ямал» розпочав виконання рейсів з Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького за напрямком „Львів-Москва”.

Про це повідомила УНІАН менеджер з маркетингу Міжнародного аеропорту „Львів” Галина Винарчик.

Рейси здійснюються 5 разів на тиждень на сучасному літаку типу CRJ-200.

Авіаперевізник надає можливість здійснити переліт через аеропорт «Домодєдово» у більш ніж 30 напрямків світу.

Станом на сьогодні, з Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького здійснюють рейси 10 іноземних та 3 українських авіаперевізники. Кількість міжнародних напрямків – 10 (Москва; Варшава; Неаполь; Відень; Мюнхен; Прага; Стамбул; Тімішоара; Дортмунд; Венеція).

Авіакомпанія «Ямал» заснована у 1997 році. Базові аеропорти - Салехард, Рощіно, Домодєдово. Обслуговує понад 50 регулярних рейсів.