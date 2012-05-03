З 15 травня аеропорт „Львів” прийматиме літаки класу „Д”

Львів. 3 травня. УНІАН. З 15 травня Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького прийматиме дальномагістральні літаки класу «D».

Про це повідомила УНІАН менеджер з маркетингу Міжнародного аеропорту „Львів” Галина Винарчик.

Як зазначила Галина Винарчик, у Міжнародному аеропорту «Львів» триває завершальний етап реконструкції злітно-посадкової смуги, що передбачала її продовження з 2510 м до 3305 м.

Завершення реконструкції відбудеться 13-14 травня 2012 року та передбачає встановлення найсучаснішого світосигнального обладнання Idman, радіотехнічних засобів посадки НИИТ-РТС, системи метеозабезпечення Vaisala, котрі присутні в аеропортах Мюнхена, Дубаї, Осло, Барселони та ін.

У зв'язку із пуско-налагоджувальними роботами та переносом технічного обладнання 13 та 14 травня рейси авіакомпаній не будуть обслуговуватись.

Починаючи з 15 травня, Міжнародний аеропорт «Львів» зможе приймати в 2,5 рази більше літаків, в тому числі літаки класу «Д» (А 330, Б 767).