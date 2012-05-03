Тимошенко висловила стурбованість самопочуттям голодуючих у Львові

Львів. 3 травня. УНІАН. Сьогодні ще одного голодуючого у Львові на підтримку Юлії Тимошенко забрала «швидка».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЛОО ВО „Батьківщина”, до лікарні швидкої допомоги госпіталізовано партійця Львівської «Батьківщини», письменника Стефана Сима, який вісім днів голодував на підтримку Юлії Тимошенко у наметовому містечку у центрі Львова.

«Двічі Стефан Сим відмовлявся від госпіталізації, на якій наполягали лікарі «швидкої», в тому числі письмово. У нього був високий тиск, погане самопочуття. Зараз йому надають необхідну допомогу», - повідомив лідер Львівської «Батьківщини» Роман Ілик, який разом із партійцями голодує восьму добу.

Також, як повідомив УНІАН Роман Ілик, сьогодні через погіршення стану здоров‘я припинив голодування Роман Москаль.

„Однак, Роман Москаль залишається поруч з нами, хоч і припинив голодування через погане самопочуття”, - зазначив Роман Ілик.

Він також зазначив, що йому телефонувала Євгенія Тимошенко, яка висловила стурбованість самопочуттям голодуючих у Львові партійців „Батьківщини”.

Як повідомили УНІАН у Комітеті опору диктатурі Львівщини, сьогодні під час засідання львівського КОДу, зокрема, буде обговорюватися питання щодо підтримки львівських партійців „Батьківщини” і подальших дій представників КОДу на підтримку голодуючих у Львові.