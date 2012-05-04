Львів святкуватиме 756 річницю свого заснування

Львів. 4 травня. УНІАН. 5 - 6 травня місто Львів традиційно відзначає День міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, цьогоріч Львів відзначатиме 756 річницю свого заснування. Святкування розпочнуться вже 4 травня концертною програмою на центральній площі старого міста – площі Ринок. 5 травня відбудеться урочисте відкриття Дня міста Львова, яке розпочнеться привітанням від міського голови Львова Андрія Садового. Далі у програмі святковий концерт за участю Тоні та Ніни Матвієнко, а також Павла Табакова і Академічного Симфонічного оркестру «INSO-Львів». 6 травня львів’яни та гості міста матимуть змогу взяти участь у спільній молитві за Львів, яка проходитиме перед входом в міську Ратушу.

Також у програмі святкувань відбудеться виставка ретро-автомобілів в рамках міжнародного фестивалю «Гран Прі Львова», святковий концерт «Батяруй із Львівським» під час якого прозвучать виступи Тараса Чубая, Віктора Морозова, балету «Життя», Кузьми (Скрябіна), пройде Міжнародний фестиваль футболу «Великий м’яч» та виставка старовинних суконь і дамських аксесуарів періоду кінця XVII – XX ст.

«Ми – українське місто, ми твердиня національних цінностей. На нас дивляться, беруть приклад. Сильну громаду і сильне місто ми можемо зробити лише разом. Лише завдяки щоденним спільним зусиллями. Запрошую усіх разом святкувати День найбільшого україномовного міста світу – міста Львова», - зазначає міський голова Львова Андрій Садовий.

Також, до Дня міста у центрі Львова висадили квіткового лева.

Як поінформували УНІАН у Галицькій районній адміністрації, у центрі міста висадили квіткового лева на облаштування якого використали 30 тис грн.

„Це меценатські кошти. Клумба у вигляді лева виконана з квітів, які зможуть зберігати гарну форму аж до осені”, - розповіла УНІАН голова Галицької районної адміністрації Ірина Маруняк.