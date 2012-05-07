У Львові активісти «Батьківщини» голодують 13-й день

Львів. 7 травня. УНІАН. Семеро активістів львівської «Батьківщини» уже тринадцятий день голодують у наметовому містечку в центрі Львова на підтримку лідера партії, екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО “Батьківщина”, у вихідні до радикального протесту доєднались троє партійців Львівської «Батьківщини»: доцент, викладач Національного університету «Львівська політехніка» Микола Сварник та двоє представників молодіжного крила партії: Андрій Костик-Перепелиця та Мар’ян Сенчишин.

Припинив голодування партієць із Буська Геннадій Мисько, у якого лікарі «швидкої» констатували серцево-судинну недостатність.

Ініціатора солідарного голодування, лідера львівської «Батьківщини» Романа Ілика, через раптове погіршення стану здоров’я було госпіталізовано 4 травня на десяту добу голодування. Загалом через загрозу здоров’ю припинили голодувати четверо партійців.

З 25 квітня партійці львівської «Батьківщини» голодують та живуть у наметах біля пам’ятника Тарасу Шевченку. За ці дні солідарне голодування, ініційоване Р.Іликом, підтримали у Києві, Хмельницькому, Дніпропетровську, Кривому Розі та навіть у Чехії, де голодує колишній сенатор.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко 20 квітня оголосила голодування на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусової госпіталізації в харківську лікарню.