Графік прибуття європейських збірних для участі в Євро-2012

Київ. 8 травня. УНІАН. Керівник Українського місцевого організаційного комітету Євро-2012 Маркіян Лубківський оприлюднив графік прибуття європейських збірних до українських міст для участі в Чемпіонаті Європи з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, за словами М.Лубківського, збірна України прибуде до Києва 6 червня. Того ж дня також до Києва прибуває збірна Швеції.

Збірна Франції також 6 червня приїде до Донецька.

В свою чергу команда Нідерландів прибуває до Харкова 8 червня, напередодні матчу із збірною Данії, який відбудеться 9 червня.

Збірні Німеччини і Португалії приїжджають до Львова 8 червня.

Також 8 червня до Харкова приїде команда Данії, і 10 червня до Донецька приїде команда Англії.

М.Лубківський зауважив, що перші три команди, а саме: України, Швеції і Франції, базуватимуться в Україні і прибувають дещо раніше.

Натомість інші 5 збірних приїдуть безпосередньо напередодні своїх перших матчів у Чемпіонаті, додав він.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з футболу, який відбудеться в Україні та Польщі, розпочнеться 8 червня і завершиться 1 липня.