9 травня таксисти перевозитимуть ветеранів безкоштовно

Київ. 8 травня. УНІАН. За ініціативи членської організації ФПУ - Профспілки таксистів України - вже більше 10 років у День Перемоги, 9 травня, в більшості обласних центрів України, м. Києві та м. Севастополі таксисти перевозять ветеранів Великої Вітчизняної війни безкоштовно.

Про це повідомили УНІАН у медіа-центрі Федерації профспілок України.

Цього року водії таксі також надаватимуть безоплатно послуги ветеранам, запевнив голова Профспілки таксистів України Василь Попик.