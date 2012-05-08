Львівська міськрада через суд вимагає заборонити всі акції 9 травня

Львів. 8 травня. УНІАН. Сьогодні Львівська міська рада направила позовну заяву до Львівського окружного адміністративного суду з вимогою заборонити проведення акцій 9 травня у місті.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, судове засідання має розпочатися сьогодні о 15.00.

Як зауважили у міській раді, станом на 13.00 8 травня, до Львівської міської ради надійшло 8 заявок на проведення масових заходів 9 травня у Львові, більшість з яких збігається у часі та місці проведення акцій між політичними опонентами, тому „міська рада звернулась до суду з проханням заборонити проведення акцій 9-го травня”.

«Раніше ми отримали 4 заявки. Вчора було подано ще 4 заявки на проведення заходів 9 травня. Ми просимо суд заборонити всі акції. Мова йде про те, що проведення акцій може бути заборонено лише судом і лише з метою забезпечення громадського порядку. Юридичне управління Львівської міської ради має достатньо підстав вважати, що задекларовані у заявках акції можуть спричинити загрозу громадській безпеці на 9-те травня, тому ми звернулись до суду», - розповіла УНІАН начальник юридичного управління Гелена Пайонкевич.

Як поінформували у міській раді Львова, згідно з поданими заявками, представники Львівського міського комітету Соціалістичної партії України 9 травня хочуть проводити мітинг на Пагорбі Слави з 10.30 до 13.00.

Громадська організація «Ідея Нації» 9 травня з 09.00 до 20.00 планує проводити екологічну акцію в рамках підготовки міста до Євро-2012 під гаслом «Очисти своє місто!» також на Пагорбі Слави та на Марсовому полі.

ЛО МГО «Сокіл» заявила про проведення 9 травня з 06.00 до 22.00 поминальних заходів з вшанування жертв Другої світової війни. Місця проведення акцій – Монумент Слави, Пагорб Слави, Марсове поле, центральна частина міста. У рамках акцій протягом дня заплановані молодіжні флеш-моби, траурні віче, молебні пам’яті.

Львівська міська рада Організації ветеранів України планує 9 травня провести два заходи: мітинг та покладання квітів о 10.00 на Марсовому полі та об 11.30 на Пагорбі Слави, а також піший похід учасників від Марсового поля до Пагорба Слави.

ГО «Ідея Нації» хоче проводити 9 травня з 9.00 до 20.00 екологічну акцію «Очисти місто лева від бруду та ганьби!». Місце проведення – Пагорб слави, вул. Пасічна та Марсове поле.

Львівська міська організація ветеранів України планує покласти квіти на Пагорбі слави, Солдатському кладовищі об 11.00.

ВГО «Товариство Відродження Української нації» подала заявку на проведення масового заходу з вшанування жертв Першої та Другої світової воєн на Пагорбі слави з 11.00 до 14.30.

Також надійшла заявка від Установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів (УДЮМК) Галицького району Львова щодо запуску в небо небесних ліхтариків. Місце масового заходу – площа перед пам’ятником Т.Шевченку на проспекті Свободи.

Також, 9 травня у межах державних святкових заходів об 11.00 відбудеться урочисте покладання квітів до пам’ятника Невідомому солдату на Пагорбі слави, - повідомляє Львівська міська рада.

Натомість, як повідомив УНІАН голова ЛОО Антифашистського комітету України Олександр Калинюк, незважаючи на рішення суду комуністи, антифашисти і ветерани свої акції 9 травня у Львові неодмінно проведуть.

„Ми заявку ще не подавали. Тому суд не може заборонити проведення заходів, про які ми ще не повідомляли. Представники комуністичної партії, антифашистського комітету та ряду ветеранських організацій сьогодні увечері подадуть спільну заявку на проведення 9 травня масових заходів до Дня Перемоги. Така заявка вже підготовлена”, - заявив О.Калинюк.