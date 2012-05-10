На Львівщині вантажівка в’їхала в електропоїзд

Львів. 10 травня. УНІАН. Сьогодні на Львівщині через грубе порушення ПДР сталася дорожньо-транспортна пригода на залізничному переїзді, внаслідок чого з рейок зійшов вагон електропоїзда. Жертв і постраждалих немає.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Львівської залізниці.

Як зазначається у повідомленні, 10 травня о 9.30, на перегоні Стрий–Ходовичі водій вантажного автомобіля МАЗ, проігнорувавши заборонний сигнал світлової сигналізації, виїхав на залізничний переїзд і спричинив зіткнення з електропоїздом № 6082 сполученням Стрий - Ходорів.

Унаслідок зіткнення з рейок зійшов перший вагон електропотяга. Локомотивна бригада та пасажири електропоїзда не постраждали.