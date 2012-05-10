Близько 200 партійців „Батьківщини” і „Фронту змін” поїдуть до Києва

Львів. 10 травня. УНІАН. 11 травня з Львівщини вирушить близько 200 представників від місцевих осередків ВО „Батьківщина” та політичної партії „Фронт змін” для участі у Форумі об’єднаної опозиції, який розпочнеться о 10.00 на Михайлівський площі Києва.

Про це повідомив УНІАН голова ЛОО ВО „Батьківщина” Роман Ілик.

Роман Ілик зазначив, що з Львівської області до Києва поїде понад 50 партійців „Батьківщини”

Разом з тим він зазначив, що львівські компанії, які займаються пасажирськими перевезеннями, масово відмовляються надавати в оренду транспорт для поїздки на Форум об’єднаної опозиції.

За його словами, практично неможливо купити квитки на поїзд для групової поїздки людей.

«Забезпечити організований доїзд до Києва ні автобусами, ні залізничним транспортом практично неможливо. Партійці купують квитки на поїзди індивідуально, частина буде їхати власним автотранспортом», - зазначив Роман Ілик.

Роман Ілик також відмітив, що він особисто очолюватиме представників „Батьківщини” від Львівщини на Форумі.

У прес-службі ЛОО політичної партії „Фронт змін” кореспонденту УНІАН повідомили, що 11 травня близько 100 представників „Фронту змін” зі Львова та районів області вирушать до Києва на Форум об’єднаної опозиції.

„Також виникали проблеми з орендою автобусів, однак ми їх вирішили”, - зазначили у прес-службі організації.

На чолі львівської делегації „фронтовиків” буде голова обласної організації партії Степан Кубів.

