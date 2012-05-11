З 16 травня літати зі Львова в Польшу стане дешевше

Львів. 11 травня. УНІАН. З 16 травня переліт зі Львова в Польщу стане дешевше. EuroLOT (Polska Regionalna Linia Lotnicza Eurolot) відкриє нові маршрути зі Львова до Кракова і Вроцлава.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, рейси, що сполучатимуть з Краковом, будуть чотири рази на тиждень: по понеділках, середах, п'ятницях і неділях. Літаки у Вроцлав літатимуть по середах і неділях.

«Вже 16 травня о 12.30, до Львова прибуде літак з Кракова, а о 13.00 вилетить літак зі Львова до Вроцлава», - повідомила УНІАН співробітник відділу маркетингу Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького Галина Винарчик.

Подорож зі Львова до Вроцлава займе трохи менше двох годин.

«Нові рейси зі Львова до Кракова і Вроцлава будуть з’єднувати найкрасивіші міста у тій частині Європи. Ми радіємо, що можемо запропонувати польським та українським туристам подорожування у комфортних умовах», - розповів УНІАН президент EuroLOT SA Маріуш Домбровський.

Польські лінії заохочують мандрівників привабливими цінами на квитки - найдешевший коштує 48 євро. Діти у віці до двох років літатимуть безкоштовно, а молоді люди до 18 років отримають знижки 50%.

Перевізник не бере додаткову плату за багаж, кожен пасажир може привести валізу вагою до 20 кг і 6-кілограмовий багаж ручної поклажі.

«Наші ціни не приховують додаткових витрат. Пропозиція Eurolot відрізняються від пропонованих дешевих ліній тим, що ми пропонуємо поєднання атракційних цін і подорожування в хорошому стилі», - додав Маріуш Домбровський.

Довідка УНІАН. EuroLOT – це одна з компаній, яка найбільш динамічно розвивається в Центральній Європі. Компанія була заснована в 1996 році, а роком пізніше відкрито перший постійний зв'язок між великими регіональними аеропортами в Польщі. Зараз перевізник виконує більше 27000 рейсів в рік, перевозячи близько одного мільйона пасажирів.

В цьому сезоні лінії відкриють аж 15 нових напрямків, 12 з яких – за кордон, зокрема, до Німеччини, Італії та Хорватії.

У травні до флоту лінії долучили нові турбогвинтові Bombardiery Q400NextGen (Next Generation), найновіший пасажирський варіант, який пропонує канадський виробник.